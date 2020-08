Rimini. Arrestato latitante: faceva il pieno dell’auto all’amante a scrocco

E’ finito in manette per una condanna a un anno relativa al 2016. Protagonista un 46enne originario della Romania arrestato a Rimini dopo quattro anni di latitanza. La sua colpa è stata quella di fare benzina all’amante con la tessera carburante aziendale. Nel pomeriggio di domenica, in via San Francesco l’uomo è stato fermato dagli uomini della polizia di Stato per un controllo da quale è emerso che a suo carico pendeva la sentenza di condanna per appropriazione indebita in concorso emessa dal Tribunale di Roma.