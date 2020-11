Rimini. Arrestato lo scippatore seriale che stava imperversando a Cesena: è un giovane riminese

Il Commissariato di polizia ha arrestato lo scippatore seriale che stava imperversando a Cesena. Le manette sono scattate nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo colpo. Un mese fa la prima vittima. Poi dal 19 ottobre in avanti sono stati messi a segno altri 6 scippi: tutti da una persona identificata come un “ciclista che all’imbrunire strappa la borsa alla vittima e fugge via”. La polizia ora è al lavoro per capire se c’è sempre lui, un riminese 35enne, dietro alle altre “rapine improprie” consumate in città.