Rimini. Arrestato per tentato omicidio dopo aver investito il “rivale” in amore

27enne in fin di vita in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. Chi lo ha ridotto così è un 20enne finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Tutto è accaduto davanti alla discoteca Energy in via Michelangelo Buonarroti a Valverde di Cesenatico nella notte tra sabato e domenica. Una banale lite è sfociata in un investimento volontario con l’auto che ha ferito gravemente il 27enne di origine albanese e le botte date per vendetta agli occupanti dell’auto dagli amici dell’investito. Tutto è nato per l’apprezzamento a una ragazza. Ad affrontarsi sono due gruppi: da una parte degli albanesi residenti a Cesenatico e nell’entroterra; dall’altra ragazzi un po’ più giovani in gran parte di origine campana ma residenti da sempre a Rimini. Fatto sta che il riminese, 20 anni compiuti da poco, che lavora in una officina, sale sulla sua Bmw e invece di allontanarsi verso Rimini ripassa davanti all’entrata della discoteca e centra volontariamente il rivale pieno. Lo scaraventa tra un grosso platano e il cancello di un condominio. La Bmw va a sbattere contro alcune auto parcheggiate e a quel punto gli amici dell’investito si catapultano verso gli occupanti, li estraggono dall’abitacolo e iniziano a picchiarli a sangue. È provvidenziale l’intervento della sicurezza del locale che in attesa delle ambulanze del 118 e dei carabinieri della compagnia di Cesenatico, evitano guai se possibile ancora peggiori. Alla fine i feriti portati nei vari ospedali romagnoli (per evitare che potessero nuovamente incrociarsi) sono tre. L’uomo investito è il più grave. Viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva della Rianimazione dell’ospedale Bufalini ed è in prognosi riservata e quindi in pericolo di vita.