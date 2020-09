RIMINI. Arrestato pusher, aveva dosi di cocaina pronte per la vendita

La Polizia di Stato di Rimini, nel pomeriggio di ieri 31 agosto, ha tratto in

arresto in flagranza un quarantasettenne albanese per detenzione di stupefacenti ai

fini di spaccio.

In particolare, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e repressione

del fenomeno, i poliziotti della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, hanno

incrociato il quarantasettenne – già conosciuto per i suoi numerosi precedenti – alla

guida della sua macchina. Dopo averlo fermato, gli agenti, insospettiti dal suo

strano nervosismo, hanno proceduto ad un’approfondita perquisizione del veicolo.

All’interno del portacenere, sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti 2.1 g

totali di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, è stato

altresì sequestrato un bilancino digitale di precisione.

Condotto in Questura, su disposizione del P.M. di turno il quarantasettenne

albanese è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari

in attesa della direttissima tenutasi in mattinata, all’esito della quale l’arresto è

stato convalidato.