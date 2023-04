Rimini. Arrestato trafficante di esseri umani

Condividi l'articolo

Un’operazione chiamata “Landayà” ha portato all’arresto di 17 trafficanti di esseri umani in Italia, tra cui un operaio con regolare permesso di soggiorno originario della Guiana trovato a Rimini. L’uomo è stato accusato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata per trarne profitto. Il gruppo criminale era composto principalmente da cittadini della Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Burkina Faso, e offriva vari servizi ai migranti, tra cui la fornitura di documenti falsi e l’ospitalità al loro arrivo. L’indagine è iniziata nel gennaio 2021 dopo la fuga di una ragazza minorenne non accompagnata e ha portato alla scoperta di cellule operative in Africa, Italia e Francia. Si stima che la tratta abbia fruttato almeno 800mila euro e che i trafficanti riscuotevano anche prestazioni sessuali come pagamento.