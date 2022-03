Rimini. Arriva Bricoman, 150 posti di lavoro

Condividi l'articolo

“Bricoman” (destinato a diventare “Tecnomat”), brand francese specializzato nella vendita di prodotti per la costruzione e ristrutturazione della casa pronto ad assumere 150 persone. Apertura entro la fine dell’anno, l’area individuata è quella denominata “ex Corial” nell’area che sta davanti al centro commerciale “Le Befane”. L’intervento è passato in commissione mercoledì mattina, l’intenzione è quella di partire al più presto con i lavori e inaugurare in autunno.