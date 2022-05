Rimini. Arriva il taser per le forze dell’ordine

Condividi l'articolo

Il taser, adottato a Riccione e in arrivo anche a Rimini, è una risposta importante per l’attività delle forze dell’ordine, ora dotate di uno strumento efficace ma non letale. Il miglioramento della sicurezza passa però anche da un mantenimento di organici adeguati. Lo ha spiegato il parlamentare della Lega Jacopo Morrone a margine del 9° Congresso provinciale del SIULP di Forlì-Cesena che si è tenuto sabato a Cesenatico.