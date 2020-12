Rimini. Arrivano i complimenti della consigliera regionale Pd Nadia Rossi per la nuova nomina a Consigliera di Parità della provincia di Rimini

Arrivano i complimenti della consigliera regionale Pd Nadia Rossi per la nuova nomina a Consigliera di Parità della provincia di Rimini:

“Occupazione femminile, lavoro, pari opportunità per le donne, lotta alle discriminazioni di genere: questi i temi al centro dell’attività della Consigliera provinciale di Parità – commenta Rossi -. Una figura importante, che può dare impulso e tutela sul territorio a tante persone che ancora soffrono di diseguaglianze, disparità salariale e più scarso accesso all’occupazione.

Per questo ringrazio per il prezioso lavoro Carmelina Fierro, Consigliera uscente della Provincia di Rimini. E sono contenta che la scelta della prossima professionista a ricoprire questo ruolo sia ricaduta su una donna di grande esperienza nel settore: faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Adriana Ventura per i prossimi quattro anni da Consigliera di Parità, affiancata dalla vice Consigliera Mariella Mengozzi, confermata per i prossimi due”.