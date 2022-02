Rimini. Arrivano i teser per i poliziotti riminesi

Condividi l'articolo

“Finalmente anche i poliziotti riminesi avranno in dotazione i teser importantissimo e fondamentale strumento di difesa e non di offesa”. Non nasconde la propria soddisfazione Roberto Mazzini, segretario regionale e provinciale del Sap (Sindacato autonomo polizia) il quale si è battuto per dotare di questo importante strumento operativo i poliziotti italiani. Una decina i teser che saranno nella dotazione del personale in forza agli uffici di piazzale Bornaccini “che potranno essere utilizzati solo dopo appositi corsi che inizieranno a breve”. Mazzini evidenzia come questo sia solo un primo passo per rendere l’azione della Polizia sempre più efficiente e sicura non solo per i propri operatori.