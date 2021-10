Rimini. Arrivata a sentenza la vicenda del ristoratore che aveva orinato davanti al locale del vicino

Condividi l'articolo









Ristoratore accusato di diffamazione e minacce nei confronti del suo suo vicino di attività. La vicenda risale all’estate del 2016 quando, secondo quanto emerso, il primo dopo aver trascorso una serata nel locale del secondo aveva concluso il tutto orinandoci davanti e proferendo una serie di insulti. Il giudice, nella sua sentenza, ha ritenuto l’imputato colpevole solo del reato di diffamazione. Il ristoratore si era sempre difeso sostenendo che, quella notte, si trovava nel locale aveva chiesto al personale della discoteca di poter andare alla toilette ma gli era stato risposto che non era possibile in quanto stavano chiudendo. A quel punto, visto l’impellente bisogno fisiologico, non aveva potuto far altro che espletarlo a suo dire in un angolo e non davanti.