Rimini. Arrivate 33mila dosi di vaccino antinfluenzale

Arrivate 33mila dosi di vaccino antinfluenzale nella provincia di Rimini. Quelle destinate al Riminese sono complessivamente 78mila, già acquistate dalla Regione Emilia Romagna, garantendo la partenza della campagna vaccinale fissata il 12 ottobre. Inoltre in alcune farmacie è già possibile prenotare l’acquisto del vaccino, da ritirare su presentazione della ricetta del medico curante, da parte delle persone che non rientrano tra quelle per cui è gratuito. Le 33mila dosi già arrivate e attualmente in somministrazione sono riservate infatti alle persone con più di 65 anni. Disponibili, inoltre, anche tutte le dosi dei vaccini antipneumococcici, per Rimini 5.200, destinate ai cittadini nati nel 1955, ai cronici di tutte le età non ancora vaccinati, e a coloro che devono completare il ciclo vaccinale sequenziale.