Rimini. Asili, esonero dal pagamento della retta scolastica nel periodo di sospensione del servizio

La Giunta comunale ha deliberato ieri l’esonero dal pagamento della retta scolastica nel periodo di sospensione del servizio dovuta all’emergenza sanitaria da Covid19. L’abbattimento delle rette – che riguarda anche le famiglie che hanno iscritto il loro bimbo ai 3 nidi per l’infanzia dell’Asp Valloni – è riferito al periodo che va dall’8 di marzo fino al 6 di aprile, in relazione alla sospensione di tutte le attività scolastica educative e didattiche. Una minore entrata di oltre 250 mila euro in favore di tutti gli iscritti che potranno usufruire di uno sconto del 75 % sulla retta per il mese di marzo e del 25 % sulla retta per mese di aprile .