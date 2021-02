Rimini. Asporto vietato solo per locali nelle zone a rischio: operatori infuriati

L’assessore alla Sicurezza e alle Attività economiche, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato i gestori dei locali del centro storico. Sul tavolo il pericolo assembramenti e i contenuti della prossima ordinanza che prevede musica spenta e stop all’asporto dalle 15 alle 18. Tali restrizioni varranno per tutte le aree in cui sono emerse criticità legate al rischio assembramenti, che verranno definite dal comune nella mappatura insieme a questura e prefettura. D’altra parte vietare l’asporto solo ad alcuni locali fra andare su tutte le furie gli operatori stremati dalla attuale situazione. Insomma non sarà facile per nessuno fare tornare i conti, fermo restando che la salute e la sicurezza devono essere al primo posto.