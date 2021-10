Rimini. Assalto al bancomat: indagini in corso, probabilmente decisive le immagini delle telecamere

Emergono nuovo particolari circa la notizia dell’assalto al bancomat pubblicata ieri. E’ stato un blitz durato pochi minuti. Il tempo necessario per caricare la cassaforte sul mezzo a motore e scappare per poi fare perdere le tracce. Tutto è accaduto in via Sacramora, all’altezza del civico 28, dove al piano terra di una palazzina ha la sede una delle filiali della banca Popolare Valconca. Il boato ha svegliato gli abitanti della zona. Ma prima che si riuscisse a capire cosa stava accadendo, i ladri sono stato capaci di fare perdere le proprie tracce. Le indagini sono tuttora in corso: sono state richieste anche le immagini delle telecamere di sicurezza che, assieme a ulteriori testimonianze, potrebbero dare una aiuto decisivo per risalire all’identità dei ladri. L’ammontare del bottino sarà quantificato dalla banca nella giornata di oggi.

immagini generiche e d’archivio