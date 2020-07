Rimini. Assalto al Postamat di Pietracuta: bottino da quasi 40mila euro

Colpo ai danni di uno sportello automatico di denaro a Pietracuta, frazione di San Leo, dove un Postamat è stato fatto saltare in aria attorno all’una di notte, tra venerdì e sabato. Dopo il boato in due minuti i ladri hanno portato via quasi 40mila euro per poi darsi alla fuga lungo la Marecchiese. Dalle telecamere risulta che un’auto di grossa cilindrata è arrivata davanti alla filiale delle Poste di via Marecchiese, e due uomini incappucciati sono scesi, mentre altri due sono rimasti dentro. Indagini in corso per risalire alla loro indentità: si tratta con tutta probabilità di professionisti.