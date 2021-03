RIMINI. Assegnato all’Associazione Federconsumatori Rimini il progetto “Prevenzione e Contrasto delle Truffe agli Anziani”

Il progetto ha un costo di 27 mila euro, interamente finanziato con un contributo del Ministro dell’Interno, attraverso il “Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani.

“E’ un progetto – sottolinea Gloria Lisi Vicesindaco del Comune di Rimini – che punta a proteggere proprio chi vive in una condizione di progressivo isolamento relazionale e sociale, aggravata nell’ultimo anno dalla pandemia. Sono atti criminali sempre più fantasiosi e raffinati, che ricorrono fino anche a travisamenti di difficile smascheramento, sulle emergenze domestiche, sfruttando la naturale preoccupazione degli anziani che sono, in questo senso, la fascia più debole della popolazione. Le azioni messe in campo andranno, dal percorso di prevenzione informativo, fino ad una consulenza per il supporto legale e psicologico. Un progetto che si realizza grazie alla Prefettura, che ci ha dato la possibilità di accedere al contributo.”