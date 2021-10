Rimini. Assegnazione profughi, albergatore porta “bustarella” in Prefettura: condannato a 18 mesi

Tentò di passare una busta piena di soldi nelle mani dell’ignaro impiegato della Prefettura per “ringraziare” l’ufficio dell’assegnazione dei profughi al proprio hotel e nella speranza che in futuro si potesse andare incontro alle sue esigenze. La busta fu respinta al mittente, ma l’albergatore, all’epoca dei fatti inserito nel business dell’accoglienza, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. L’episodio, a distanza di tempo, resta ancora misterioso e il processo non ha dato risposta a numerose domande: si trattò di un tentativo di corruzione o di un gesto dettato dall’ingenuità dell’albergatore? Le indagini della polizia, in ogni caso, non hanno trovato conferme riguardo alla presenza di eventuali dipendenti infedeli.