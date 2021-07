Rimini. Assembramenti e vendita di alcol a minori: chiuso locale per 5 giorni

Condividi l'articolo









Chiusura per 5 giorni e diversi verbali per il mancato rispetto della normativa di contrasto al Covid. Questo l’esito dei controlli che la Polizia Locale di Rimini ha effettuato, tra il sabato sera e la domenica mattina, in diverse attività commerciali ed esercizi di vicinato in centro e nella zona di Rimini sud.