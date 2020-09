Rimini. Assembramenti fuori dai locali, arriva lo “street tutor”

Nei locali col freddo all’interno i posti a sedere sono limitati, così gli avventori si fermano fuori a chiacchierare senza mascherina magari creando assembramenti. Cosa fare dunque? Prova a rispondere Gianni Indino, presidente provinciale di Confcommercio. “Prima di tutto più controlli e più multe e poi nuove figure che possano allontanare il rischio assembramento”. Si chiama “street tutor” è un progetto su cui lo stesso Indino si è confrontato in Regione. Tuttavia diventa difficile chiedere ai commercianti nuovi investimenti economici in un momento del genere, dunque si chiede un aiuto a comuni e Regione. Vedremo come andrà a finire e quale futuro potrà avere tale proposta.