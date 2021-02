Rimini. Assembramenti in centro: giovani sanzionati, verso stop asporto

Nonostante gli appelli si registrazione ancora assembramenti nella Vecchia Pescheria, con i poliziotti della questura che hanno presidiato la zona delle cantinette a partire dalle 15. Il bilancio finale è di 25 giovani sanzionati per violazione delle norme anticontagio e una rissa sventata. Due ragazzi hanno infatti cominciato a spintonarsi creando momenti di tensione fra i presenti e sono stati immediatamente allontanati dagli agenti e condotti in questura per accertamenti. Entrambi, visibilmente ubriachi non avevano con sé i documenti di indentità. Resta dunque sempre più viva l’ipotesi di vietare l’asporto dalle 15 alle 18 con conseguente stop della musica.