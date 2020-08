Rimini. Assembramenti notturni: minori nei guai

Negli scorsi giorni, gli agenti della Polizia Locale di Bellaria hanno effettuato un servizio straordinario notturno che si è protratto dalle 22.00 alle 3.00 del mattino. In tale contesto, le unità sono intervenute nella zona del Bagno 82, già oggetto di numerose segnalazioni, identificando e sanzionando per mancato rispetto delle misure anti contagio, oltre venti minorenni, tutti residenti fuori provincia; tutti verbali che, vista la giovanissima età dei destinatari, saranno contestati ai genitori. Poco distante, gli agenti sono inoltre intervenuti tra via Virgilio e via Ennio, identificando i due protagonisti di una violenta lite sfociata in rissa. Nell’arco della stessa serata sono stati realizzati anche una serie di controlli presso alcuni pubblici esercizi già oggetto di esposto. Attività che ha portato all’elevazione di due verbali ai titolari di altrettanti esercizi: l’uno per il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico, l’altro reo di non aver fatto indossare la mascherina ai propri dipendenti.