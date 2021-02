Rimini. Assicura l’auto, ma non la targa: multa salatissima da quasi 700 euro

Sostituisce la targa perché diventata illeggibile, così le forniscono un nuovo numero. Niente di strano tranne che per il fatto che quando una automobilista riminese è stata fermata per un controllo dalla polizia municipale, ha ricevuto una multa. Motivo? L’auto sulla quale viaggiava era assicurata sì, ma la targa no. Un verbale “pesante” da 868 euro. Ora però la donna, per cercare di porre rimedio ha chiesto aiuto al Codacons che le sta forrnendo supporto nel ricorso davanti al giudice di pace. La legge sull’assicurazione infatti prevede che debba essere assicurato il veicolo, non la targa. Vedremo se anche il giudice la pensa così.