Confermata dalla Corte d’Appello di Bologna la condanna a un anno di reclusione a un assicuratore classe 1933, accusato di non avere versato per 4 anni nella cassa dell’agenzia assicurativa per cui lavorava 536mila euro dai clienti contraenti le polizze. Appropriazione indebita il reato contestato dalla Guardia di finanza e dalla Procura.