RIMINI. Assistenza alla compilazione della domande del fondo affitto

Coloro che si trovano nella oggettiva impossibilità di compilare per via telematica la Domanda per il bando per contributo affitto 2021 (avente scadenza il 19 marzo 2021) possono richiedere l’assistenza allo Sportello sociale del Comune di Rimini telefonando al 0541-704.000 entro il 17 marzo 2021 per la prenotazione.