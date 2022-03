RIMINI. Associazione Marinai di Salvataggio della Provincia di Rimini: ” Chiarimento su Recenti Dichiarazioni a Mezzo Stampa”   

Condividi l'articolo

Prendiamo atto delle dichiarazioni rilasciate da Giorgio Mussoni, presidente cooperativa Bagnini Rimini Nord, da Diego Casadei, presidente cooperativa Bagnini Riccione, e da Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, in merito all’aumento dei prezzi di lettini e ombrelloni per la prossima stagione e siamo fortemente interessati a comprendere a cosa, nello specifico, si fa riferimento quando viene citato un non meglio precisato “aumento degli stipendi dei dipendenti” perché ai nostri Colleghi non risulta alcun aumento di stipendio negli ultimi anni.

Piuttosto ci sembra arrivato il momento di ottenere da Nord a Sud della provincia di Rimini che i nostri contratti, in alcuni casi fermi addirittura al 2007, vengano rinnovati, resi omogenei (ne vogliamo uno unico per tutta la categoria) ed adeguati ai problemi di carovita che stiamo vivendo.

Basta con la giungla dei contratti ed il lavoro sottopagato.

Associazione Marinai di Salvataggio della Provincia di Rimini