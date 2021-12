RIMINI. Associazione Pacha Mama. Humus: “Fai un regalo a chi vuoi bene”

Condividi l'articolo

Humus è pronto per il Natale e per il secondo anno consecutivo propone l’iniziativa “Fai un regalo a chi vuoi bene” in occasione di AltroNatale: l’alternativo Natale riminese che si propone alla comunità riminese di compiere una scelta etica, in vista dei classici regali natalizi.

Un’iniziativa che offre una validissima soluzione alternativa alle tendenze consumistiche del Natale, oltre ad essere un’opportunità per la provincia di Rimini nel dare voce e spazio a diverse realtà sociali e commerciali attente dal punto di vista etico e sociale. Realtà che offrono alle persone un consumo vissuto con uno stile differente, basato sulla responsabilità e l’eticità.

“Fai un regalo a chi vuoi bene” funziona così: tu ci descrivi la persona a cui vuoi fare un regalo e noi ci impegniamo a scegliere il più corrispondente tra i prodotti messi a disposizione dalle realtà sociali del territorio riminese che hanno deciso di essere nostre partner in questa iniziativa.

È un regalo costruito attorno alla fiducia, lo stupore e la consapevolezza. Farlo è molto semplice e occorre andare qui: https://www.produzionidalbasso.com/project/altronatale-3/

Segui le istruzioni, ci metterai un attimo e il gioco è fatto!

Ecco i nomi che collaboreranno con noi in occasione di AltroNatale: Agricola I Muretti, Agrofficina, Alice In The Bag, ANPI, Arti in Cantiere, Azienda Agricola Rizoma, Belforte Fragranze – Soc. Coop. Amici Gigi, Birra Riminese, Birrificio Abusivo, Camilla Crescentini, Caterina Nanni, e’ ciod, Elisa Bochicchio, Elisabetta Biondelli, Eucrante, Fara Editore, Fer-Menti Leontine, fiola de flor, Giulia Violanti, Guaraldi Editore, Cooperativa Sociale La Goccia, La Serra Cento Fiori, Lazzaro, Le Civette Vintage, Lento Bookshop, Le Terre di Veronica, Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Lush, Mani Tese, Mediterranea Saving Humans – Equipaggio di Rimini, Operazione Colomba, Orticolti – Valmarecchia Bionatura, Pacha Mama Soc. Coop. Sociale, Podere Vecciano, Riccardo Galli, Terre Solidali, Una Goccia X il Mondo O.D.V., Valle delle Lepri.

Forse alcuni di voi non sono ancora del tutto convinti. Beh, allora sappiate che Humus è un progetto nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione di Volontariato Pacha Mama ONLUS e che nel 2021 si trasforma in una Associazione di Promozione Sociale. Humus, che conta su più di 40 volontari attivi, si propone di essere terreno fertile nella promozione di una cultura volta all’inclusività, al commercio sostenibile e al consumo critico, attraverso iniziative culturali e sociali.

Se vuoi sapere altro seguici sulle nostre pagine social digitando @humusaltro, oppure vienici a trovare nella nostra sede, AltroSpazio, in largo Giulio Cesare 6, proprio di fronte all’Arco d’Augusto, dove stiamo organizzando delle rassegne di eventi sociali e culturali. Scopri di più sui nostri canali social!