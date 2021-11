RIMINI. Associazione sportiva Marina di Rimini Jet Riders: “l’estate non finisce mai”

L’associazione sportiva Marina di Rimini Jet Riders è pronta, con il nuovo campo allenamento per correre e divertirsi con le moto d’acqua, ottenendo l’autorizzazione da parte del Comune e della Capitaneria di Porto di Rimini ( ordinanza n. 71 del 29/10/2021), l’associazione ha la volontà di promuovere il conoscitivo mondo delle moto d’acqua, e della nautica, far vivere il mare e le sue bellezze anche nel periodo invernale, come sfondo a questa appassionate avventura il Lido San Giuliano, un inverno ricco di eventi dove si comincia la sessione di allenamenti in vista del campionato Italiano 2022, con i due piloti di spicco l’Italo-Sammarinese Nanni Walter e l’Italiano Santucci Marcomaria, rispettivamente nelle categorie Runabout Spark F4 e Ski F1 e Ski F2 .

Li potrete vedere allenarsi nel fine settimana e sognare con loro, nello specchio d’acqua antistante la foce del Marecchia, zona Lido San Giuliano Rimini tra boe e colpi di gas, dando vita alla stagione invernale marina, quella che pochi conosco e possono apprezzare, ma con il giusto sport e compagnia, si può rivivere l’estate anche d’inverno, sostituendo l’aperitivo con una buona cioccolata calda…. e per i più piccoli vedere Babbo Natale e i suoi Elfi nella giornata del 18 Dicembre dalle 17.00 presso la Darsena di Rimini , cavalcare le moto d’acqua donando piccoli regali in vista del Natale, vivere il mare d’inverno e anche questo.