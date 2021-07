Nessun piano criminale ma semplici errori, fatti in totale buonafede, da due componenti dello suo staff amministrativo. Assoluzione dunque per il titolare di un albergo in prima fila nella zona di viale Pascoli, accusato di peculato, per il mancato versamento della tassa di soggiorno. Assoluzione chiesta anche dal pubblico ministero, dopo l’audizione dei testi della difesa