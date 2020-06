Assolto l’ex comandante della municipale di Bellaria. Condanne invece a pene comprese tra due e sei mesi per altri due agenti, sempre in forza alla Municipale di Bellaria, finiti a processo con rito abbreviato per assenteismo. Già preannunciato appello. Il pm dal canto suo aveva chiesto condanne tra i 2 anni e 2 anni e 8 mesi. Un quarto indagato, un ispettore, si era tolto la vita la mattina del 19 ottobre 2017 con un colpo di pistola alla testa.