Rimini. AstraZeneca ottiene autorizzazione al vaccino: soddisfazione del ricercatore riminese Gorini che ha lavorato al suo sviluppo

Ok dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che ha dato l’autorizzazione per l’immissione in commercio del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19. «Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha valutato a fondo i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell’Ue che il vaccino soddisfi gli standard dell’Ue e mette in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell’Ue», si legge in una nota dell’Ema.

Soddisfazione da parte del ricercatore riminese Giacomo Gorini che al Jenner Institute di Oxford ha lavorato allo sviluppo del vaccino.