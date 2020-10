Distrutte le auto parcheggiate fuori dall’ospedale, quelle dei dipendenti, medici e paramedici. Più di 70 le auto danneggiate agli operatori dell’”Infermi” che avevano finito il turno di notte, all’ospedale. Per terra solo tantissimi vetri ma si contano anche diverse auto rigate. Dato particolare: non è stato portato via nulla quindi parliamo di deliberati atti di vandalismo, un attacco forse mirato alla classe medica.