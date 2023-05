Rimini. Attacco incendiario alla Polizia di Stato, arriva la solidarietà dell’Usip

Condividi l'articolo

Il sindacato dei poliziotti italiani, l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti (Usip), ha espresso la sua solidarietà nei confronti della Polfer di Rimini in merito all’attacco incendiario che ha visto colpire due auto di servizio della Polizia di Stato. Il segretario generale nazionale dell’Usip, Vittorio Costantini, ha anche espresso la sua preoccupazione per l’aumento della violenza contro le donne e gli uomini in divisa e ha chiesto al governo di introdurre norme più severe per proteggere le Forze dell’Ordine. Queste norme includerebbero l’aumento delle pene per chi commette reati contro le Forze di Polizia e la garanzia che le pene inflitte siano effettivamente scontate. In occasione del 1° maggio, Costantini ha ricordato l’importanza del sindacato nel proteggere la dignità lavorativa dei poliziotti.