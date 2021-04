Rimini. Attende il treno sui binari: folle gioco o tentativo di suicidio?

Verso le 17.10 di sabato una donna mentre era in stazione a Gatteo Mare con la figlioletta, ha notato lungo la ferrovia un ragazzo in lontananza seduto sui bordi del marciapiede con i piedi appoggiati ai binari. Un treno proveniente da Rimini si stava avvicinando, ma il soggetto è rimasto lì immobile, finché è stata necessaria una frenata d’emergenza del convoglio il quale è riuscito a fermarsi a pochi passi dal giovane, che a quel punto si è alzato ed è scappato via. Una vicenda da brivido che potrebbe essere anche legata ai cosiddetti “challenge”, le sfide pazze che circolano in rete e non necessariamente a un tentativo di suicidio. La vicenda è comunque al vaglio delle forze dell’ordine e andrà certamente approfondita.

foto generiche e d’archivio