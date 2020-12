La truffa corre sul web: “Il tuo regalo AMAZON PRIME è stato confermato.” Questo il messaggio che durante queste festività in molti si sono visti recapitare via SMS con tanto di link a cui accedere per il ritiro del dono. “Il link – spiega però la Polzia Postale – non va cliccato e non vanno inseriti i propri dati. Qui non si tratta del vero Amazon ma solo di chi usa il loro nome per truffare come è accaduto e accade a tanti altri marchi famosi“.