Rimini. ATTENZIONE ALTA SUI CAMION: 44 VIOLAZIONI PER I MANCATI RIPOSI DEI CONDUCENTI, LA VELOCITA’ ECCESSIVA RILEVATA DAI TACHIGRAFI, LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI FOGLI TACHIGRAFICI

LA POLIZIA STRADALE, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, IL REPARTO CINOFILI DELLA POLIZIA LOCALE DI RIMINI, IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI E IL PERSONALE DELLA MOTORIZZAZIONE DI RIMINI HANNO EFFETTUATO UN SERVIZIO CONGIUNTO VOLTO AL CONTROLLO DEL TRASPORTO MERCI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.
NEL CORSO DEL SERVIZIO SONO STATI CONTROLLATI 35 CONDUCENTI PROFESSIONALI.
LE VERIFICHE HANNO RIGUARDATO, SIA ASPETTI STRETTAMENTE CONNESSI ALLA GUIDA (TEMPI DI GUIDA, CRONOTACHIGRAFI, EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO) CHE ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E ALLA SUA REGOLARITA’.
GLI AGENTI E IL PERSONALE DI CUI SOPRA HANNO ACCERTATO IN TOTALE 44 VIOLAZIONI CHE HANNO RIGUARDATO I MANCATI RIPOSI DEI CONDUCENTI, LA VELOCITA’ ECCESSIVA RILEVATA DAI TACHIGRAFI, LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI FOGLI TACHIGRAFICI.
INOLTRE, IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO HA ESPERITO VERIFICHE SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO, CON UN RECUPERO CONTRIBUTIVO SUPERIORE A EURO 4.000,00.
CON L’OBIETTIVO DI FAR RISPETTARE LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO, MA ANCHE CON L’INTENTO DI GARANTIRE UNA SERENA EQUA E NON ALTERATA CONCORRENZA FRA TUTTI I VETTORI OPERANTI I MIRATI SERVIZI DI CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO CONTINUERANNO IN COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA STRADALE, L’ISPETTORATO DEL LAVORO, NUCLEO CINOFILI DELLA POLIZIA LOCALE DI RIMINI E MOTORIZZAZIONE.
RIMINI 4 NOVEMBRE 2021