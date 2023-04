Rimini. ATTENZIONE – Da sabato 8 aprile accensione delle telecamere per il controllo della ZTL del Parco del Mare Nord, da Rivabella a Torre Pedrera

Entrerà in funzione questo fine settimana, da sabato 8 aprile, l’accensione delle telecamere di controllo della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, a presidio della zona a traffico limitato nel Parco del mare, lungo i sei chilometri che vanno da Rivabella a Torre Pedrera.

Una regolamentazione che è stata studiata per dare la possibilità a cittadini e turisti di vivere a pieno e in totale sicurezza il nuovo waterfront naturalizzato, garantendo, in parallelo, agli operatori, residenti e visitatori, l’accessibilità alle abitazioni e alle attività dell’area.

Il provvedimento è il frutto di un percorso partecipato con la cittadinanza, che a seguito dei numerosi incontri pubblici tenutesi fin dalle prime fasi progettuali del nuovo lungomare, hanno portato all’introduzione di misure mirate sulla base delle diverse caratteristiche delle zone interessate dalla ZTL.

Presidio della Polizia Municipale

In questa prima fase di pre-esercizio, che avrà una durata di minimo 30 giorni, i varchi verranno presidiati a rotazione dagli agenti della Polizia Locale, che effettueranno i dovuti controlli e saranno a disposizione della cittadinanza per dare le necessarie istruzioni agli automobilisti sulle modalità di fruizione della ZTL.

Durante quest’arco di tempo, infatti, le telecamere di controllo saranno accese senza tuttavia sanzionare, in base a quanto previsto dal Codice della Strada.

Come preannunciato, in questa fase l’amministrazione comunale invierà comunicazioni ai soggetti che risultano accedere alla ZTL in assenza di permesso per informarli della vigenza della ZTL, allertarli di quanto rilevato e invitarli a regolarizzare la loro posizione in caso siano potenziali beneficiari di permessi.

Sul campo saranno impiegati circa 20 agenti della polizia municipale nell’arco delle 24 ore di funzionamento degli ‘occhi tecnologici’.

Tempi

Per la stagione 2023 la ZTL del parco del mare nord è in vigore tutti i giorni dal sabato 8 aprile fino alla seconda domenica di settembre.

Dal 2024 e per gli anni a seguire la ZTL nel periodo dal sabato prima di Pasqua fino al 31 maggio la Ztl sarà attiva solo il sabato, la domenica e i festivi. Dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre, invece, sarà acceso tutti i giorni.

Le misure specifiche

La ZTL sarà in funzione lungo il Parco del Mare nell’arco dell’intera giornata (0-24) con l’eccezione dei tratti compresi tra via Borghesi e via Verenin e tra via Polazzi e via Palotta, dove la ZTL sarà attiva solo in fascia serale, dalle 20 alle 24.

Per il 2023 è sospesa in via sperimentale la ZTL tra via Palotta e viale XXV Marzo.

Sarà possibile per i clienti degli alberghi dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva transitare su tutti i varchi di accesso alla ZTL, in modo da agevolare l’accessibilità alle strutture.

Per quanto riguarda la consegna merci, sarà possibile per gli addetti circolare fino alle 11; il transito dei mezzi alimentari sarà consentito fino alle 18, con ultimo accesso alle 17.30.

Sono inserite nella ZTL viale Ciro Menotti tratto da piazzetta Carlo Soldati a viale Giuliano Dati (zona Viserba), via Longarone (zona Rivabella).

Durante il periodo invernale (dal terzo lunedì di settembre fino al venerdì di Pasqua) sarà sospesa la corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico presente tra via Palotta e via Polazzi, per garantire a chi vive e lavora in quell’area una più agevole accessibilità a fronte dell’assenza di uno sviluppato reticolo di strade a monte.

Sarà possibile per tutti i titolari di attività commerciali in ZTL richiedere permessi per accedere alle proprie attività senza limiti di orario.