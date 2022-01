Rimini. ATTENZIONE – Emessa Allerta GIALLA per criticità vento e stato del mare

Emessa Allerta GIALLA per criticità vento e stato del mare nel Comune di Rimini. Per la giornata di lunedì 10 gennaio è prevista un’intensa ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare il settore orientale della regione con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Mare al largo delle coste meridionali da molto mosso ad agitato in serata. Possibili nevicate residue o pioggia mista a neve sul settore orientale della regione.

Tutte le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna.

In riferimento all’allerta emessa ieri per la giornata di oggi domenica 9 gennaio, in questo momento sta nevicando su tutto il territorio comunale e la situazione viene monitorata dalla Protezione Civile in accordo con il piano gelo e neve entrato in azione.