Rimini. Attenzione: la protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una allerta arancione

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una allerta arancione, a partire dalle 12 (e fino alle 00.00 del 18), per vento per varie province della regione tra cui Rimini dove sarà invece allerta gialla per lo stato del mare. Nella seconda parte della giornata infatti il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-est determinerà un aumento della ventilazione con raffiche superiori ai 74 km/h lungo le aree di crinale. Sul settore costiero sono previsti invece valori moderati con intensità maggiore sul mare. Il moto ondoso è in aumento e, a partire dalla tarda serata, sulla costa romagnola il mare risulterà localmente agitato, in attenuazione nel corso della mattinata di domani.