Rimini. ATTENZIONE – Strada chiusa per il consolidamento dopo la frana: disagi per i frontalieri

Due giorni di chiusura totale al transito nelle ore diurne per via Serra, importante arteria di collegamento fra la frazione Cantelli e Villa Verucchio molto utilizzata soprattutto dai frontalieri che si recano e tornano da San Marino. Per consentire alla ditta F.lli Mattei di ultimare l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria nel tratto fra il Ristorante Pinela e l’incrocio appunto con la Provinciale San Marino interessato qualche anno fa da un grosso movimento franoso, il Comune di Verucchio ha infatti disposto con l’ordinanza 2/2021 emanata questa mattina l’interdizione al transito nelle giornate di giovedì 14 a venerdì 15 gennaio fra le 7.30 e le 18. Ovvero, in caso di maltempo, fino alla fine dei lavori. Il divieto non riguarda ovviamente i mezzi di soccorso e i residenti, cui si raccomanda l’accortezza di regolarsi sul lato d’accesso alla propria abitazione in base all’andamento dei lavori. Scusandosi per i disagi figli della modifica alla viabilità necessaria a rendere più sicuro il transito lungo via Serra, l’amministrazione comunale ricorda che domani e dopodomani per raggiungere l’abitato dei Cantelli o per scendere a Villa Verucchio dalla medesima frazione sarà quindi necessario passare per Verucchio.