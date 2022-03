Rimini. Atti persecutori contro il vicino omosessuale: processo entra nel vivo

Prima udienza del processo che vede seduti sul banco degli imputati una ex candidata al consiglio comunale per una lista di centrodestra con l’accusa di stalking aggravato dall’omofobia. Sullo sfondo appunto gli insulti omofobi che avrebbe rivolto all’indirizzo del vicino casa gay, azioni in cui la Procura della Repubblica ha ravvisato gli estremi degli atti persecutori (stalking). Una situazione che sarebbe andata avanti per circa un anno e mezzo. La prima udienza è stata incentrata sull’audizione della vittima e di alcuni testimoni dell’accusa. Si tornerà in aula il prossimo 22 settembre. Costituiti parti civili l’Arcigay e Anpi.