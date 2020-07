Rimini. Atti persecutori gravi contro la ex: la vicenda si prescrive in appello

Telefonate a tutte le ore, anche 30 in appena 24 ore come emerso dai tabulati telefonici. Vittima di stalking da parte dell’ex che non si rassegnava alla fine della storia, una donna. La vicenda è finita in tribunale a Rimini con una assoluzione per l’uomo, verso il quale tuttavia è stato presentato appello. E proprio Bologna ha riformato la sentenza riminese ma preso atto che l’accusa di atti persecutori gravi era coperta ormai dalla prescrizione, ha potuto condannare il soggetto a 8mila euro di risarcimento danni e al pagamento delle spese legali.