Una donna ultraottantenne che vive da sola in un piano alto di un condominio di via Tiberio è caduta in casa e non riuscendo a rialzarsi e ad aprire la porta ha chiamato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato l’autoscala per entrate nell’appartamento dal terrazzo, per poi affidare l’anziana alle cure dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma la donna non dovrebbe correre pericolo di vita.