Rimini. Attività divulgativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza

Rimini (RN) 12-06-2020

Il 12 giugno 2020, con la consegna degli attestati di formazione ai tre Istituti Alberghieri

della provincia di Rimini, si è concluso, anche per l’anno scolastico 2019/2020, il progetto

per lo “Svolgimento di attività divulgativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza

antincendio nei luoghi di lavoro”, giunto alla seconda edizione.

Il progetto ha coinvolto 317 alunni delle ultime classi dell’Istituto Alberghiero di Rimini

(Pandolfo Malatesta), di quello di Riccione (Savioli) e quello di Novafeltria (Tonino

Guerra).

Il progetto è stato completamente finanziato con fondi messi a disposizione dalla

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili

del Fuoco; tali fondi derivano dai proventi delle sanzioni, applicate dal Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco a seguito a seguito delle carenze in materia di sicurezza antincendio

rilevate nell’ambito dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, e riutilizzati per la

diffusione della sicurezza antincendio in quella che rappresenta l’attività economica e

lavorativa preponderante del territorio della provincia di Rimini.

Gli studenti hanno partecipato ad un corso teorico e pratico della durata di 4 ore, svolto

prevalentemente presso la sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di

Rimini.

Gli argomenti trattati sono stati essenzialmente la caratterizzazione della combustione e

dell’incendio, i rischi per le persone, le misure di prevenzione e protezione compresa la

gestione dell’emergenza, presa visione ed esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e

degli impianti idrici antincendio.

Alcune classi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno svolto

l’attività formativa con modalità a distanza, anche per la parte relativa all’uso degli

estintori portatili e degli impianti idrici antincendio, svolta utilizzando filmati

appositamente realizzati ed illustrati dal docente dei vigili del fuoco sulla piattaforma

informatica per la video lezione messa a disposizione dagli istituti.

Comando Vigili del fuoco di Rimini