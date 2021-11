Rimini. Aumenti enormi agli stipendi dei sindaci: a Rimini da 6 a 9 mila euro al mese

Condividi l'articolo









Nell’ultima legge di bilancio il governo Draghi ha inserito la proposta di buste paga più pesanti per chi guida un Comune. Si tratta di aumenti importanti: 100 per cento (comuni metropolitani), 80 per cento (capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia con più di 100mila abitanti), 70 per cento (fino a 100mila abitanti), 45 per cento (comuni con più di 45mila abitanti). E così via. Giusto per fare qualche esempio. Il sindaco di Rimini ha una indennità mensile di 5.010 euro, che diventeranno 6.613 nel 2022 e 9.018 nel 2024. Riccione da 3.460 a 3.850 (nel 2022) e 4.670 (nel 2024). Quindi Santarcangelo e Bellaria (da 3.100 a 4.030), Novafeltria e Morciano (da 2.790 a 3.600), Mondaino e Gemmano (da 1.450 a 1.682).