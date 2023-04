Condividi l'articolo

Si allunga l’elenco degli incendi appiccati dal 40enne che, nel febbraio del 2022, scatenò l’inferno nel centro storico di Rimini dando fuoco a 8 auto in sosta. L’uomo, che per quella notte di follia è stato condannato a 2 anni più uno di libertà vigilata, è accusato di aver bruciato 20 auto in Brianza nel giro di pochi giorni lo scorso anno.