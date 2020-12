È di probabile origine dolosa l’incendio che l’altra sera poco prima di mezzanotte ha distrutto una autovettura Volvo, parcheggiata in strada nella zona di via Acquario a Rimini. In poco tempo i vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Grazie al loro tempestivo intervento il fuoco non si è propagato alle auto parcheggiate a fianco.