Rimini. Auto investe ciclista che finisce in codice di massima gravità al Bufalini

Condividi l'articolo









Incidente in via Panzini, a Rimini, con un’auto che si è ribaltata dopo aver centrato un ciclista. Per effettuare i rilievi e agevolare le operazioni del 118, chiusa completamente la strada. Il ciclista, sbattuto contro un albero è stato trasportato in codice di massima gravità, all’ospedale “Bufalini” di Cesena.