Rimini. Auto rubata: nei guai 17enne

Furto di un’autovettura, rubata nella zona centrale di Rimini: le indagini della municipale hanno condoott a una persona minorenne che presumibilmente aveva commesso il reato. Da lì sono scattate le ricerche – circoscritte nell’area della residenza del minore – che hanno permesso ieri mattina il ritrovamento del veicolo, parcheggiato poco distante dalla sua abitazione. Il 17 enne alla richiesta degli agenti ha subito ammesso il possesso delle chiavi, consegnandole immediatamente. Il giovane studente, incensurato, è stato denunciato al Tribunale dei Minori per il reato di ricettazione (come prevede l’art 648 del Codice Penale) per essere stato trovato in possesso di un bene oggetto di furto.