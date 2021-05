Rimini. Auto si ribalta: madre con due bimbi tutti ricoverati al Bufalini

Incidente alla Gaiofana, in via Montescudo. Una donna che viaggiava in auto con i suoi due bambini è uscita di strada e ha capottato. L’auto, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, è uscita dalla carreggiata, saltato il fosso che la costeggia, abbattuto un alberello e si è ribaltata sul tetto andando poi ad arrestarsi contro una recinzione. La madre e i suoi figli sono stati soccorsi dai sanitari del 118 accorsi con due ambulanze e un’auto medicalizzata. Prestate le prime cure, si è deciso di ricoverare tutti e tre al Bufalini di Cesena.