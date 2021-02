Incidente spettacolare in via Circonvallazione Occidentale a Rimini quando una Dacia Sandero si è capottata urtando un’auto parcheggiata. Alla guida una donna che è stata estratta dai Vigili del Fuoco ed è stata portata dal 118 all’ospedale Infermi. Traffico e code, sul posto per i rilievi la municipale.